طهران: واشنطن تتحمل مسؤولية الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق

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الشرق الأوسط السعودية:قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن المدير العام لشؤون أميركا في وزارة الخارجية استدعى، فجر اليوم (الثلاثاء)، مسؤول السفارة السويسرية بصفته «راعي المصالح الأميركية»، وذلك عقب الهجوم الذي شنته إسرائيل على قنصلية إيران في دمشق.

ونقلت وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء عن عبد اللهيان قوله على منصة «إكس»: «تم في هذا الاستدعاء توضيح أبعاد الهجوم الإرهابي وجريمة الكيان الإسرائيلي والتأكيد على مسؤولية الحكومة الأميركية».



وتابع قائلاً «تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأميركية باعتبارها داعماً للكيان الصهيوني. يجب أن تتحمل أميركا المسؤولية»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.