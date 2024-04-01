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من هو القيادي البارز في الحرس الثوري الذي اغتالته إسرائيل بدمشق؟

1
APRIL
2024
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أفادت وسائل إعلام إيرانية وسورية بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف مبنى ملاصقاً للسفارة الإيرانية في دمشق، اتضح فيما بعد أنه منزل السفير الإيراني مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، من بينهم القيادي في فيلق القدس محمد رضا زاهدي .

وقالت وسائل إعلام إيرانية أن الاستهداف حدث أثناء اجتماع مع قيادات الجهاد. بينما رجحت وسائل إعلام عبرية وجود شخصيات أو قيادات بارزة من الحرس الثوري الإيراني داخل المبنى.

يعد زاهدي أحد أكبر القادة في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، وأشار المرصد السوري إلى أنه يتولى منصب نائب قائد فيلق القدس إسماعيل قاآنی.

كما شغل منصب نائب رئيس عمليات الحرس الثوري الإيراني، إضافة الى توليه قيادة القوات الجوية والبرية في الحرس الثوري.

وكان شارك زاهدي في قيادة كتيبة في الحرس الثوري في الحرب الايرانية العراقية، وكذلك في الحرب في سوريا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن محمد رضا زاهدي ليس شخصية عسكرية إيرانية رفيعة المستوى فحسب، بل هو أيضا رجل مخضرم جدا.

وأضافت: “تولى زاهدي قيادة قوات الحرس الثوري في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، وكان قائد القوات البرية وقائد القوات الجوية للحرس الثوري، وشغل سلسلة من المناصب العليا في هيئة الأركان العامة الإيرانية”.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن الجيش الإسرائيلي انتظر مغادرة السفير الإيراني المبنى قبل استهداف العميد زاهدي.

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