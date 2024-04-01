جديد قضية هجوم موسكو: اعتقال مقاتلين أجانب متورطين في تمويل المهاجمين

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اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي مقاتلين أجانب، أمس الأحد، في منطقة داغستان بجنوب روسيا، متورطين في تمويل هجوم وقع الشهر الماضي على قاعة حفلات موسيقية قريبة من موسكو.



وذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن الجهاز قوله أيضا إن أحد الرجال الأربعة المعتقلين اعترف بأنه أحضر بنفسه أسلحة للمهاجمين.



وقُتل 144 شخصا على الأقل في هجوم 22 آذار.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه لكن روسيا قالت أيضا إنها تعتقد أن "قوميين أوكرانيين" على صلة بالهجوم، وهو ما نفته كييف بشدة.



والرجال الأربعة، الذين تتهمهم روسيا بتنفيذ الهجوم، من عرقية الطاجيك.