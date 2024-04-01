إردوغان يعتبر «نكسة» حزبه في الانتخابات البلدية «نقطة تحول»

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الشرق الأوسط السعودية: أقر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بأن نتائج الانتخابات البلدية التي جرت الأحد شكلت «نقطة تحول» لحزبه، لكنه وعد «باحترام قرار الأمة".

وقال إردوغان في كلمة أمام حشد من أنصاره في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم: «للأسف، لم نحصل على النتائج التي أردناها».

وأشارت نتائج جزئية إلى تحقيق المعارضة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد.

وأضاف إردوغان: «سنحترم بالطبع قرار الأمة، وسنتجنب العناد والتصرف ضد الإرادة الوطنية والتشكيك في قوة الأمة».

وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض احتفاظه ببلديتي إسطنبول وأنقرة إضافة إلى تحقيقه مكاسب في مدن أخرى كان حزب العدالة والتنمية يهيمن عليها منذ فترة طويلة.