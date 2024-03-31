حملة ترامب تطالب بايدن بالإعتذار من المسيحيين بسبب إعلان مثير للجدل

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طالب أركان حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن بالاعتذار من المسيحيين عن تحديد "يوم المتحولين جنسيا" في يوم عيد الفصح بالذات، بحسب وكالة الانباء الروسية.

وأصدر مقر حملة ترامب الانتخابية بيانا قال فيه: "ندعو حملة جو بايدن المتداعية والبيت الأبيض إلى الاعتذار لملايين الكاثوليك والمسيحيين في جميع أنحاء أميركا الذين يعتقدون أن هناك غدا مجالا لاحتفال واحد هو الاحتفال بقيامة المسيح".

وفي وقت سابق قال الرئيس الأميركي جو بايدن، تكريما لـ"يوم ظهور المتحولين جنسيا" في الولايات المتحدة، إن الأميركيين المتحولين جنسيا يشكلون روح الأمة الأميركية.