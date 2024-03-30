وزير خارجية فرنسا من مصر: أيّ مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله ستوقع خسائر كبيرة

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رأى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أنّ "أيّ مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله ستوقع خسائر كبيرة".

كلام سيجورنيه جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرَيه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي في العاصمة المصرية القاهرة.

ولفت وزير الخارجية الفرنسي إلى "أننا جئنا إلى هنا (مصر) للعمل المشترك من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي في غزة"، وقال: "فرنسا تعارض أي عمل عسكري في رفح، وهذا ما طالب به مجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النار".

وذكر أنّه "يجب فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الأسرى بدون شروط"