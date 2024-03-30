living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عائلة كيت ميدلتون تتحرك وتأخذ هذا القرار

30
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان، أعلنت عائلة الأميرة كيت ميدلتون عن دعمها الكامل لها والوقوف بجانبها وبجانب زوجها الأمير ويليام وأولاهما الثلاثة في هذه الظروف الصعبة.

وعبّر والدا كيت، كارول ومايكل عن قلقهما الشديد لحالة ابنتهما. وأكد مصدر مقرّب من العائلة أن والديّ كيت يوليان أهمية خاصة لأحفادهما، وأبديا استعدادهما لرعاية الأمراء الصغار الثلاثة: جورج، تشارلوت ولويس، خلال فترة العلاج التي بدأتها أميرة ويلز.

ووصفت الصحف البريطانية عائلة الأميرة كيت بأنها "وحدة عائلية متماسكة تماماً"، ما يعكس الدعم العاطفي الذي يحتاج إليه الأطفال والأمير ويليام خلال رحلة كيت العلاجية.

وفي تصريحات لصحيفة "ميرور"، أكد الخبير الملكي دنكان لاركومب، أهمية الدور الذي تلعبه عائلة كيت ميدلتون في تقديم الدعم والرعاية لها خلال هذه الفترة الصعبة.

وأضاف أن الأولوية الرئيسة للأمير ويليام الآن هي دعم زوجته وعائلتهما، إذ من غير المتوقع أن يشارك في أي نشاطات ملكية، إلا بعد عيد الفصح.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   