حملة بايدن تطلق إعلانا يستهدف جذب الجمهوريين المعتدلين

A + A -

أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، إعلانا تلفزيونيا يستهدف جذب ناخبي نيكي هيلي في إطار سعيه لإعادة بناء التحالف الذي أوصله إلى البيت الأبيض واستمالة الجمهوريين المعتدلين الذين فضلوا التصويت لهيلي على دونالد ترامب خلال اختيار مرشح حزبهم للانتخابات الرئاسية.

ويُظهر الإعلان المرشح الجمهوري ترامب وهو يسخر من السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة ويقول لأحد المراسلين إنه قادر على الفوز بدون دعم مؤيديها.

كما يُسمع ترامب وهو يقول في الإعلان الذي يستمر لمدة 30 ثانية "لقد جن جنونها. إنها شخص غاضب جدا"، معربا عن رفضه لأنصارها ومهددا بطردهم من حركته السياسية.

ونشر بايدن الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقا بتعليق "ناخبو نيكي هيلي، دونالد ترامب لا يريد أصواتكم. أريد أن أكون واضحا: هناك مكان لكم في حملتي"، وفقا لفرانس برس.

قام بايدن بإنشاء صندوق لحملته الانتخابية جمع ما يزيد على 70 مليون دولار قبيل المواجهة الجديدة مع ترامب في نوفمبر المقبل، وهو ما يزيد على ضعف حجم التبرعات التي جمعها سلفه ويمنحه قدرة على إنفاق مبالغ أكبر على الإعلانات التلفزيونية.

وجمع بايدن نحو 26 مليون دولار، أول أمس الخميس، خلال مهرجان انتخابي في نيويورك شارك فيه الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون.

في المقابل اضطر ترامب إلى تقسيم وقته بين حملته الانتخابية والمثول أمام المحاكم للدفاع عن نفسه في 88 تهمة جنائية موجهة ضده.

لكنه استفاد بشكل كبير من التغطيات لجلسات المحاكمات التي حولها إلى فعاليات انتخابية، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ومن المتوقع أن يجمع ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، 33 مليون دولار خلال حملة جمع تبرعات في 6 أبريل في فلوريدا، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

وحصل ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري في بداية مارس بعد تفوقه على هيلي بفارق كبير في جميع ولايات "الثلاثاء الكبير".

لكن فئات واسعة من الناخبين الجمهوريين تزيد نسبتهم على 40% لم يدعموا ترامب في الانتخابات التمهيدية، وهو ما يثير قلق الرئيس الجمهوري السابق من عدم تمكنه من جذب المعتدلين الذين يحتاج أصواتهم للعودة إلى البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يعرض الإعلان التلفزيوني لمدة 3 أسابيع في 8 ولايات رئيسية تعد المنافسة فيها متقاربة بين بايدن وترامب، مستهدفا ناخبي هيلي في مناطق الضواحي حيث كان أداؤها أفضل ضد ترامب.

وسيظهر الإعلان أيضا على مجموعة واسعة من المنصات الرقمية، من بينها يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام.

وقالت حملة بايدن "في الوقت الذي يخسر فيه ترامب شعبيته ويزدري النساء ويهدد بحظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، فإن جو بايدن يمد يده لناخبي هيلي في الجانب الآخر ويدعوهم للانضمام إلى تحالفه المتنامي والفائز من الناخبين الذين سيقررون هذه الانتخابات".