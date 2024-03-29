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قبل هجوم موسكو.. واشنطن تتحدث عن "التحذير المكتوب"

29
MARCH
2024
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رفض البيت الأبيض، الخميس، اتهام روسيا لأوكرانيا بالضلوع في الهجوم على قاعة حفلات "كروكوس سيتي" قرب موسكو ووصفه بأنه "هراء"، قائلا إن من الواضح أن تنظيم داعش هو "المسؤول الوحيد".

وأسفر الهجوم عن مقتل ما يزيد على 140 شخصا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض خلال إفادة مع الصحفيين إن واشنطن نقلت تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية من هجوم لمتطرفين، وهو واحد من بين تحذيرات كثيرة مقدمة إلى موسكو سلفا.

وأضاف كيربي "من الواضح بشدة أن تنظيم داعش هو المسؤول الوحيد عن الهجوم المروع في موسكو الأسبوع الماضي.. في الواقع، حاولت الولايات المتحدة المساعدة في منع هذا الهجوم الإرهابي ويعلم الكرملين هذا".

وجاءت تصريحات كيربي بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة التحقيقات الروسية أنها كشفت أدلة على أن المسلحين الأربعة الذين نفذوا هجوم الجمعة الماضي تربطهم صلات "بقوميين أوكرانيين" وأنهم تلقوا مبالغ مالية وعملات مشفرة من أوكرانيا.

ووصف المزاعم الروسية بأنها "هراء ودعاية".

وقال إن الولايات المتحدة قدمت عدة تحذيرات سلفا إلى السلطات الروسية من هجمات لمتطرفين على حفلات وتجمعات ضخمة في موسكو، بما في ذلك تحذير مكتوب في السابع من مارس في الساعة 11:15 صباحا إلى الأجهزة الأمنية الروسية.

وأضاف كيربي أن واشنطن قدمت "عقب الإجراءات المعتادة وعبر القنوات الراسخة المستخدمة في مرات عديدة من قبل... تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية".

 

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