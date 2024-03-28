شجار كبير في مطار باريس..

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حالة من الاضطراب والعنف شهدها مطار شارل ديغول في باريس، بسبب مجموعة من الأكراد، حاولوا إيقاف عملية ترحيل ناشط كردي معروف إلى تركيا.

وانتشر على مواقع التواص الاجتماعي، فيديو لشجار عنيف، يخوضه العشرات، داخل مطار باريس، مما أثار التساؤلات والقلق.

ووفقا لصحيفة "هبرلر" التركية، فإن الشجار كان سببه مجموعة من الأكراد، أرادوا إيقاف عملية ترحيل للناشط الكردي فراس كوركماز إلى تركيا.

ويعتبر كوركماز ناشط معروف مساند لحزب العمال الكردستاني، واشتهر بمعارضته العلنية والشرسة للحكومة التركية.

وبعد محاولته للجوء في فرنسا، قررت الحكومة الفرنسية ترحيله إلى تركيا، وهو ما أثار غضب عدد من الأكراد الذين توجهوا إلى مطار باريس يوم الترحيل، ودخلوا في مواجهات عنيفة مع السلطات الفرنسية.

وظهر عدد من الأكراد في شجار عنيف مع قوات الأمن الفرنسية داخل المطار، لمنع ترحيل كوركماز.