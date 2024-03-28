55% من الأميركيين مع مطالبة بايدن باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الحرب

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في واشنطن نشر معهد غالوب للدراسات نتائج استطلاع للرأي يظهر تحولاً هاماً لصالح وقف الحرب، حيث أيّد 55% من الأميركيين مطالبة الرئيس جو بايدن باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الحرب، بينما سجل 75% من المصوّتين في الحزب الديمقراطي تأييدهم لوقف الحرب، وكانت النسبة في آخر استطلاعات الرأي في نهاية شهر كانون الأول وفق استطلاع الرأي الذي أجرته شركة هاريسون وجامعة هارفارد، 68% يؤيّدون موقف بايدن برفض وقف الحرب واعتبار ذلك تحقيقاً لمكاسب لصالح حركة حماس.

وتعتقد مصادر متابعة للمشهد الانتخابي الأميركي أن وضع بايدن الحرج رئاسيّاً سوف يفرض عليه الإصغاء لهذه الأصوات إذا أراد أن يعزّز فرصه بالفوز الرئاسي،

كما اعتبرت أن تأييد نسبة 55% من الأميركيين لوقف الحرب، يعني أن على المرشح دونالد ترامب أن يأخذ ذلك بالاعتبار.