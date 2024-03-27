living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صنفتهم إرهابيين.. بلجيكا ترصد 650 شخصا

27
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت هيئة "أوكام" البلجيكية المكلفة تحليل التهديد الإرهابي، الثلاثاء، أنها ترصد حالياً 650 شخصاً يُعتبرون "متطرفين" أو "إرهابيين"، ويخضعون لمتابعة ذات أولوية وقد أدرجوا في قاعدة بيانات يمكن لجميع قوات الأمن الوصول إليها.
 
ويخضع 88 بالمئة من هؤلاء الأشخاص للمراقبة بسبب "التزامهم الفكر المتشدد"، و9 بالمئة لصلاتهم بالتطرف اليميني و2 بالمئة لصلاتهم بالتطرف اليساري، ويطرح الآخرون "تهديدات مختلفة" مناهضة للنخبة أو مرتبطة بنزاع في الخارج.
 
وأُعلنت هذه الأرقام خلال مؤتمر صحفي بعدما أقر النواب، الخميس، إطاراً قانونياً جديداً بشأن تبادل بيانات.
 
ويتعلق الأمر بقانون جديد يهدف إلى ملء ثغر لوحظت مع اغتيال عنصر في الشرطة على يد معتقل سابق متطرف، في نوفمبر 2022 في بروكسل.
 
وقَدّمت "أوكام" هذه البيانات في وقت دفع الهجوم الذي وقع في موسكو وتبنّاه تنظيم داعش، فرنسا المجاورة إلى رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى مساء الأحد.
 
وفي بلجيكا، لم يُغيّر تقييم التهديد الإرهابي المحدّد في المستوى الثالث على سلم من 4 مستويات محتملة، ما يعني أن التهديد ما زال يُعتبر "خطيراً" ولكنه ليس "خطيراً جداً".
 
وأكد مدير "أوكام"، غيرت فيركاترين، الذي تحدث في حضور وزيري الداخلية والعدل أن "للانتقال إلى المستوى الرابع، نحتاج حقًا إلى عناصر ملموسة بشأن هجوم وشيك، وفي الوقت الحالي لا تتوافر لدينا هذه العناصر في بلجيكا".
 
وشدّد على أنّ "المستوى العام" المعمول به حالياً في كل أنحاء البلاد، لا يستبعد إمكان رفعه في مكان معين لفترة محدّدة تزامناً مع أحداث أو زيارات لشخصيات تُعتبر حساسة.
 
وشهدت بلجيكا في العام 2016 هجمات انتحارية تبناها تنظيم داعش وأسفرت عن مقتل 35 شخصاً.
 
ورُفع مستوى التهديد مجددا إلى الدرجة الثالثة منذ 16 أكتوبر 2023، عندما اغتال تونسي متطرف سويديَّين في بروكسل جاءا لدعم فريقهما الوطني لكرة القدم.
 
وقتلت الشرطة البلجيكية المهاجم بالرصاص في صباح اليوم التالي، وتبنّى تنظيم داعش عملية الاغتيال.
 
ويبلغ عدد المدرجين في قاعدة البيانات وعنوانها  "حصيلة 2023" 650 شخصاً، بعدما شهد انخفاضًا بنحو 7 بالمئة مقارنة بالعام 2022.
 
وأضيف العام الماضي حوالى 30 اسماً إلى قاعدة البيانات، ولكن سُحب منها "حوالى 80 فردًا"، أي انخفض المجموع بنحو 50.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   