أميركي يعلن ترشحه للرئاسة تحت اسم "أي شخص آخر"

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قام رجل من ولاية تكساس بتغيير اسمه بشكل قانوني إلى "أي شخص آخر" وأعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية في عام 2024.

كان هذا الرجل، المعروف سابقًا باسم داستن إيبي، البالغ من العمر 35 عامًا، من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي ومعلم الرياضيات للصف السابع في ضواحي دالاس، ولديه الآن رخصة قيادة من تكساس لإثبات تغيير اسمه.

وقال إنه يريد تغيير اسمه لأنه غير راضٍ عن المرشحين الرئاسيين لهذا العام، جو بايدن ودونالد ترامب.

وقال في إشارة إلى المرشحين الأوفر حظا لتولي أعلى منصب في البلاد: "يمكن لثلاثمائة مليون شخص أن يفعلوا ما هو أفضل". "يجب أن يكون هناك بالفعل متنفس لأشخاص مثلي الذين سئموا من هذا الاستيلاء المستمر على السلطة بين الطرفين والذي ليس له أي فائدة للشخص العادي.

وقال لمحطة الأخبار WFAA88: "الأمر لا يتعلق بالضرورة بي كشخص، ولكنه يتعلق حرفيًا بأي شخص آخر كفكرة".

ويحتاج "أي شخص آخر" إلى 113000 توقيع من الناخبين غير الأساسيين في ولاية تكساس بحلول شهر مايو للحصول على اسمه الجديد على بطاقات الاقتراع. وبما أن ذلك غير مرجح، فهو يقوم بحملة لحث الناس على الكتابة باسمه.

ويقول موقع المرشح على الإنترنت: “حرفيًا، أي شخص آخر ليس شخصًا، إنها صرخة حاشدة.

وأوضح:" لقد كان الأميركيون لفترة طويلة ضحية للأحزاب السياسية التي تضع الولاء الحزبي على الحكم. فلنرسل معًا الرسالة إلى واشنطن ونقول لها: سوف تمثلنا أو سيتم استبدالك".

ولا ينبغي لأميركا أن تظل عالقة في الاختيار بين "ملك الديون" (إعلانه عن نفسه) وبين رجل يبلغ من العمر 81 عاما.