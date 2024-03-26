بالفيديو.. لحظة انهيار جسر معلق في ولاية ميريلاند الأميركية

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انهار جسر مرور طوله 2.57 كيلومتر في الماء بمدينة بالتيمور الأميريكية في ولاية ميريلاند بعد اصطدام سفينة شحن به، حسب ما أفادت إذاعة "وتوب نيوز"، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للإذاعة، اصطدمت سفينة الشحن بدعامة الجسر واشتعلت فيها النيران وغرقت، ونتيجة لانهيار الجسر سقطت عدة سيارات في النهر ولم يذكر عددها.

وأفادت تقارير إخبارية بأنه في حوالي الساعة 1:30 صباحا يوم الثلاثاء اصطدمت سفينة كبيرة بالجسر الذي يحمل الممرات المتجهة شمالا وجنوبا للطريق السريع 695، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها قبل غرقها وتسببها في سقوط عدد من المركبات في نهر باتابسكو.

وقالت هيئة النقل بولاية ميريلاند، إنه تم إغلاق جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب الحادث على الجسر وتم تحويل حركة المرور.

وقال عمدة بالتيمور بريندون سكوت على موقع X: "إن أفراد الطوارئ وصلوا إلى مكان الحادث، وإن الجهود جارية بالمكان".