بلينكن يحذّر "إسرائيل" من مخاطر اجتياح رفح

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اجتماع في واشنطن، أمس الاثنين، من مخاطر اجتياح رفح، مجدّداً التأكيد على رفض الولايات المتحدة لمثل هكذا عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنّ بلينكن «كرّر دعم الولايات المتّحدة لضمان هزيمة (حركة) حماس، بما في ذلك في رفح، لكنّه كرّر معارضته لعملية برية واسعة النطاق في رفح».



وأضاف أنّ الوزير الأميركي «شدّد على وجود حلول أخرى غير غزو برّي واسع النطاق، وهي حلول من شأنها أن تضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وتحمي المدنيين الفلسطينيين»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.