البحرين تستضيف القمة العربية بنسختها الثالثة والثلاثين منتصف أيار... خطوة إلى الأمام في مسار تطبيع العلاقات السورية- العربية

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الوطن السورية: تنطلق في السادس عشر من أيار القادم أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين التي من المقرر أن تستضيفها البحرين.

وبدأت المنامة بإرسال الدعوات للقادة العرب لحضور القمة، وتسلم أمس أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية من الملك البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة تضمنت الدعوة للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وقام بتسليمها سفير البحرين لدى الكويت.

وحسب معلومات «الوطن» فإنه وقبيل أيام من انطلاق أعمال القمة على مستوى القادة تبدأ الاجتماعات التحضيرية، باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار الخبراء، يليه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.

وفي الرابع عشر من أيار، تبدأ الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، والذي يمهد لاجتماع وزراء الخارجية، حيث ستتسلم مملكة البحرين رئاسة القمة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة العربية للدورة الحالية.

ويجري في اجتماعات المندوبين مناقشة التوصيات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر في الخامس عشر من أيار، حيث سيتم اعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وقبيل انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، تستضيف العاصمة العراقية بغداد اجتماع لجنة الاتصال العربية بنسختها الثانية والمقررة في السابع من أيار.

وحسب مصادر لـ«الوطن» فإن لجنة الاتصال العربية سترفع توصياتها والنتائج التي توصلت إليها للقمة العربية حيث ستجري مناقشتها خلال اجتماعات القمة العربية.

وكانت «الوطن» كشفت في وقت سابق أن انعقاد ثاني اجتماعات لجنة الاتصال العربية سيكون في أيار القادم، مرجحة حضور جميع وزراء خارجية الدول المعنية بهذه اللجنة، مشيرة إلى أن التوقعات تتحدث عن نتائج إيجابية ستخرج عن الاجتماع بما يشكل خطوة إلى الأمام في مسار تطبيع العلاقات السورية- العربية.