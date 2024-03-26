بوتين: روسيا تعرف منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي ولكنها مهتمة بمعرفة من أمر به

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روسيا اليوم: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعرف مرتكبي هجوم "كروكوس" الإرهابي، ولكنها مهتمة بمعرفة الجهة التي أمرت بتنفيذه.

أدلى الرئيس الروسي خلال اجتماع حول التدابير المتخذة بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي بسلسلة من التصريحات حول الهجوم وآثاره بالإضافة إلى سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفيما يلي أبرزها:

روسيا تعرف مرتكبي هجوم "كروكوس" الإرهابي، ولكنها مهتمة بمعرفة الجهة التي أمرت بتنفيذه



الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن أوكرانيا ليست متورطة في هجوم "كروكوس" الإرهابي



يجب معرفة سبب محاولة الإرهابيين الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك



هدف الهجوم الإرهابي الدموي هو زرع الذعر في المجتمع الروسي



المجتمع الروسي أظهر مثالا على التماسك بعد الهجوم



يتم إنشاء منظمة "شباب هتلر" جديدة في أوكرانيا



بوتين يوعز بتقديم الدعم لذوي ضحايا الهجوم الإرهابي من جميع المناطق



الذين يدعمون نظام كييف لا يريدون المشاركة في الإرهاب ولكن هناك أسئلة كثيرة

الهجوم الإرهابي نفذ بأيدي إسلاميين متطرفين

بوتين يصدر تعليماته إلى المدعي العام الروسي بالعمل على جميع القضايا المتعلقة بالهجوم الإرهابي.