حماس متمسكة بالوقف الشامل لإطلاق النار وتتّهم "إسرائيل" بإفشال صفقة الهدنة

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الشرق الأوسط السعودية: اتّهمت حركة حماس، ليل الاثنين-الثلاثاء، إسرائيل بـ«إفشال» الجهود الرامية للتوصّل إلى اتّفاق يرسي هدنة مؤقتة في الحرب الدائرة بين الطرفين في قطاع غزة ويشمل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

وقالت «حماس» في بيان إنّها «أبلغت الإخوة الوسطاء (القطريين والمصريين) قبل قليل أنّ الحركة متمسّكة بموقفها ورؤيتها التي قدّمتها يوم 14 مارس/آذار الجاري لأنَّ ردَّ الاحتلال لم يستجب لأيّ من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا».

وأوضحت أنّ هذه المطالب هي «وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى».

وفي بيانها أكّدت الحركة أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين «نتنياهو وحكومته المتطرّفة يتحمَّلون كامل المسؤولية عن إفشال كلّ جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.



و«حماس» التي كانت في البداية تشترط وقفاً شاملاً لإطلاق النار خفّضت في 14 مارس (آذار) سقف هذا المطلب بإعلانها موافقتها على هدنة موقتة مدّتها ستّة أسابيع.