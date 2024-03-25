زلزال بقوة 6.7 درجات يدمر 1000 منزل في هذا البلد

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ذكرت وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة وأستراليا، اليوم الاثنين، أن 3 أشخاص لاقوا حتفهم وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير جراء زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب بابوا غينيا الجديدة، أمس الأحد.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أمس الأحد، إن الزلزال ضرب منطقة "إيست سيبيك" النائية في شمال البلاد على عمق 65 كيلومترا.

وقالت صحيفة بابوا غينيا الجديدة "بوست كوريير" المحلية، اليوم الاثنين، إن 3 أشخاص لاقوا حتفهم مع أنباء عن انهيار منازل وجسور.

وصرح حاكم منطقة إيست سيبيك آلان بيرد، لهيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" اليوم الاثنين، بأن السلطات الإقليمية قدرت بشكل مبدئي تعرض 1000 منزل للتدمير جراء الزلزال الذي ضرب منطقة منكوبة بالفعل بسبب الفيضانات.

وقال "وقع زلزال لم يكن أحد مستعدا له. تسبب هذا في أكبر ضرر الآن"، بحسب وكالة رويترز.

وتقع بابوا غينيا الجديدة بمنطقة "الحزام الناري" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بكثرة الزلازل.