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"تشارلز محبط من وتيرة تعافيه من السرطان".. ابن شقيقته يكشف حالته

25
MARCH
2024
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كشف ابن شقيقة ملك بريطانيا، اليوم الأحد، تفاصيل عن الحالة الصحية للملك البريطاني، قائلاً إن الملك تشارلز "محبط" من وتيرة تعافيه من السرطان، ليصبح أول عضو في العائلة المالكة يتحدث عن ذلك.
 
وقال بيتر فيليبس، أكبر أحفاد الملكة الراحلة إليزابيث الثمانية وابن الأميرة آن، لتلفزيون سكاي نيوز أستراليا في مقابلة، إن الملك محبط لأن تعافيه يستغرق وقتا أطول مما يريد.
 
كما أضاف "هو محبط لأنه لا يستطيع المضي قدما والقيام بكل ما يريد"، مشيرا إلى أنه رغم إدراكه لاستغراق التعافي بعض الوقت، فإنه حريص على العودة إلى الحياة الطبيعية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
يأتي هذا الحديث عما يشعر به العاهل البريطاني بعد أن أعلنت أميرة ويلز كيت يوم الجمعة أنها تخضع لعلاج كيماوي وقائي بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان.
 
من جانبها، قالت ملكة بريطانيا كاميلا إن زوجها تشارلز في حالة "جيدة جدا"، وذلك خلال استقبالها الحشود في زيارة لأيرلندا الشمالية يوم الخميس.
 
إلى ذلك، يأمل تشارلز (75 عاما) في حضور قداس عيد القيامة وتجمع عائلي يوم الأحد المقبل غير أن حضوره لن يتم تأكيده مسبقا.
 
وقال قصر كينزنجتون في لندن، إن كيت وزوجها، وريث العرش الأمير وليام، لن يحضرا القداس.
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