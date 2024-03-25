نخاسة واغتصاب وتفخيخ أطفال.. سبايا البغدادي يكشفن الأسرار

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أثارت سلسلة المقابلات الخاصة التي أجرتها قناتي "العربية" و"الحدث" مع زوجتي زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وابنته عددا من ردود الأفعال، منها غضب الناجيات الإيزيديات اللواتي كن رهينة للبغدادي، وبعض قيادات التنظيم بسبب إنكار نساء البغدادي لتعذيب السبايا وادعائهن أنهن كن يتلقين معاملة حسنة.

ولذا خصصت قناتا "العربية" و"الحدث" مساحة موازية للناجيات الإيزيديات في مقابلة خاصة على جزئين للرد على هذه الادعاءات، حيث روين أنهن كن يعاملن بقسوة وتعرضن للاغتصاب.

حبوب منومة في الطعام

وفي المقابلة، كشفت أشواق حجي حميد، إحدى الناجيات الإيزيديات تفاصيل خطفها من قبل عناصر داعش، كما تحدثت عن أسر داعش لشقيقتها وهي طفلة في سن التاسعة. وأضافت أشواق أن البغدادي اغتصب الإيزيديات وعرضهن للبيع، كما كانت زوجته تضرب الإيزيديات وتسيء معاملتهن.

كما تطرقت أشواق إلى تفاصيل خطة هروبها من أيدي التنظيم، ومنها تظاهرها بالمرض ونقلها إلى مستشفى في نينوى، حيث تمكنت من سرقة دواء منوم وضعته بعد ذلك في الطعام لعناصر التنظيم لتتمكن من الهرب.

التنافس لبيع السبايا بأعلى سعر

وفي المقابلة أيضا، كذبت الناجية الثانية سعاد حميد كواليس رواية معاملة زوجات البغدادي الحسنة للسبايا الإيزيديات، وأضافت أن زوجة البغدادي الأولى كانت تعلم ببيع السبايا.

كما كشفت سعاد اضطرار أسرتها لدفع 40 ألف دولار فدية لإطلاق سراحها.

كيف فخخ داعش الأطفال وأعطاهم المخدرات؟

أما حجي حميد تعلو، أحد أولياء الناجيات الإيزيديات، فكشف أنه عرف للمرة الأولى بوقوع ابنته في أسر البغدادي، من خلال مقابلة "العربية" مع زوجة زعيم تنظيم داعش.

كما أوضح تفاصيل إلقاء عناصر التنظيم القبض على أفراد أسرته ومنهم ابنتاه، وهما في سن العاشرة. تعلو تحدث عن دفعه مبلغ 220 ألف دولار لتحرير أسرته عن طريق المهربين والوسطاء مكاتب تحرير الرهائن في دهوك، كما كشف تفاصيل لجوء التنظيم المتطرف لتفخيخ الأطفال وإعطائهم المخدرات بغرض تنفيذ أوامر قادة التنظيم.

تجنيد الأطفال

وفي الجزء الثاني من سلسلة المقابلات، تتابع الناجيات الإيزيديات الحديث عن كواليس تنظيم داعش وكشف أسرار منزل زعيمه أبو بكر البغدادي ومعاملة زوجته القاسية لهن.

وفضحت أديبة مراد، إحدى الناجيات الإيزيديات، تفاصيل اختطافها أثناء حملها ونقلها إلى منطقة الرقة في سوريا. كما كشفت أن معاملة نساء قادة التنظيم للسبايا كانت أقسى من معاملة الرجال. وروت أديبة تفاصيل عرضها للبيع.

وتحدثت أديبة عن استغلال عناصر تنظيم داعش للأطفال وطرق وأساليب تجنيدهم.

أكثر هوايات داعش شذوذا

أما الناجية الثانية روسيتا حجي، فروت لـ"العربية "الأسباب الحقيقية لأسرها وكذلك معاناتها من التعذيب على أيدي عناصر التنظيم، وكذلك تحدثت عن اغتصابها في طفولتها.

حجي تحدثت عن معاناة السبايا من عنف الداعشيات وسوء معاملتهن وصلت حد تهديدهن بالقتل وحبسهن في غرف مليئة بالحشرات. كما كشفت روسيتا عن أكثر هوايات داعش شذوذا وهي هواية بيع السبايا الإيزيديات لدى عناصر التنظيم.

متجر إلكتروني للنخاسة

وفي الجزء الأخير من المقابلة، كشفت سراب عيسى، إحدى الناجيات الإيزيديات، عن استخدام عناصر التنظيم لتطبيقات مثل "واتساب" لتداول السبايا فيما بينهم، بتكوين ما يشبه متجرا إلكترونيا للنخاسة.

سراب تحدثت عن أحلام التنظيم بالسيطرة على العالم وعزمهم مواصلة القتال حتى الرمق الأخير.

مواعيد عرض المقابلة بجزئيها

وتبث شاشة "العربية" المقابلة الأولى لسبايا البغدادي اليوم السبت 14:00 غرينتش - 17:00 بتوقيت السعودية-، فيما يتم عرض الجزء الثاني اليوم 19:00 غرينتش - 22:00 بتوقيت السعودية، يليها مباشرة تغطية خاصة مدتها ساعة.

تأتي الحوارات الجديدة بعد أخرى أجرتها "العربية" و"الحدث" قبل أسابيع مع زوجتين للبغدادي وابنته.

يشار إلى أن زعيم التنظيم الذي سيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلناً "خلافته" المزعومة حينها، وفارضاً قوانينه المتطرفة، كان قتل في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ودُحر التنظيم عام 2017 حين أعلنت بغداد الانتصار عليه وهزيمته، إلا أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في بعض المناطق المتفرقة.