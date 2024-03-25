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محكمة توجه تهما لاثنين من المشتبه بهم في هجوم موسكو

25
MARCH
2024
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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن محكمة في موسكو وجهت الأحد اتهامات لاثنين من المشتبه بهم في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة بقاعة حفلات موسيقية وأدى إلى مقتل 137 شخصا على الأقل.
 
وقالت المحكمة إن المشتبه بهما هما دالرزون باروتوفيتش ميرزوييف ورجب علي زاده.
 
وأضافت المحكمة أن ميرزوييف، وهو مواطن طاجيكي، أقر بالذنب في جميع التهم الموجهة إليه، وأمرت المحكمة بحبسه على ذمة المحاكمة حتى 22 مايو.
 
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن المشتبه بهما قد يواجهان السجن مدى الحياة.
 
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم. إلا أن وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن المسلحين كانت لهم اتصالات في أوكرانيا وأنه تسنى القبض عليهم قرب الحدود.
 
وفي لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام روسية وقنوات على تيليغرام ذات صلات وثيقة بالكرملين، قال أحد المشتبه بهم إنه عُرض عليه المال لتنفيذ الهجوم.
 
وقال المشتبه به، وهو مقيد اليدين بينما يمسك أحد المحققين بشعره، بلغة روسية ركيكة وبلكنة ثقيلة "أطلقت النار على الناس".
 
وردا على سؤال عن السبب قال "مقابل المال". وأضاف الرجل أنه تلقى وعدا بالحصول على نصف مليون روبل (ما يزيد قليلا على خمسة آلاف دولار).
 
وظهر أحد المشتبه بهم وهو يجيب عن الأسئلة من خلال مترجم للطاجيكية.
 
وأظهرت لقطات منشورة عبر حسابات روسية على تيليجرام ما بدأ أنه أحد المشتبه بهم وهو يتعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية في أثناء احتجازه. ولم يتم التأكد من صحة الفيديو.
 
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم حداد وطني بعد أن توعد بمعاقبة كل من يقف وراء الهجوم.
 
وقال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن بلاده ستتعقب المسؤولين عن مذبحة قاعة الحفلات أينما كانوا وأيا من كانوا.
 
وعبرت دول في أنحاء العالم عن صدمتها إزاء الهجوم وقدمت تعازيها إلى الشعب الروسي.
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