تقارير: إعادة هيكلة مزمعة لقيادة الجيش الأميركي في اليابان

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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيكشفان الشهر المقبل عن خطة لإعادة هيكلة قيادة الجيش الأميركي في اليابان لمواجهة مخاوف مشتركة مرتبطة بالصين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الخطة ستعزز جهود التخطيط للعمليات والتدريبات العسكرية بين البلدين.

وقالت الصحيفة إن من المقرر إعلان الخطة في العاشر من أبريل في البيت الأبيض حيث يستضيف بايدن رئيس الوزراء الياباني في حدث رسمي تتخلله إقامة مأدبة عشاء فاخرة وعقد اجتماع لبحث شؤون سياسية.

واليابان حليف وثيق وعنصر رئيسي في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الصين وكوريا الشمالية وقضايا أمنية آسيوية أخرى.

وقالت رويتزر إن البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية لم ترد على طلب للتعليق.

وتؤيد واشنطن بشدة تعزيز الجيش الياباني قدراته العسكرية مع تزايد التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين الرئيسيين.