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"هيئة التحقيق" تطلب سجن 4 من المشاركين في الهجوم على موسكو!

25
MARCH
2024
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في جديد الهجوم الدامي الذي هز موسكو يوم الجمعة الماضي، تلقت المحكمة الروسية، اليوم الأحد، من هيئة التحقيق الروسية طلبا بسجن 4 من المشاركين في الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك بضواحي موسكو، حيث قتل 137 شخصا.

ووفقا للمحكمة، اتهم اثنان من المشاركين بالهجوم، وهما راشاباليزودا سيداكرامي مورودالي وميرزويف داليرجون، بتهمة "هجوم إرهابي"، بحسب وكالة "تاس".

وبحسب الوكالة فإن داليرجون هو مواطن من طاجيكستان، وقال ردا على السؤال من القاضي: "أنا مواطن من طاجيكستان"، وتم التأكيد من المحكمة أن ميرزويف اعترف تماما بذنبه.

كذلك، اتهمت هيئة التحقيق الروسية اثنين آخرين من المشاركين، هما فايزوف محمد سوبير وفريدوني شمس الدين، بتهمة "هجوم إرهابي"، وقد تم نقلهما إلى المحكمة.

وفي وقت سابق اليوم، وصل المشتبه بمشاركتهما في الهجوم الدامي إلى محكمة موسكو الجزئية اليوم الأحد.

وكانت السلطات الروسية تحدثت عن اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، بينهم أربعة مهاجمين، على صلة بالهجوم.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن المشتبه بهم كانوا متّجهين نحو أوكرانيا حيث كانت لديهم نافذة عبور للحدود.

فيما لم تأت السلطات الروسية على ذكر تبني تنظيم داعش، كما لم تتطرق إلى احتمال الفرار نحو بيلاروسيا.

إلا أن بوتين تعهد، السبت، بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم.

وأكد الرئيس الروسي الذي أعلن الأحد يوم حداد وطنيا، أن "أولئك الذين يقفون وراء هؤلاء الإرهابيين سيعاقبون ويواجهون مصيرا لن يحسدوا عليه".

يذكر أن الهجوم الدامي الذي نفذ عبر إطلاق الرصاص الحي على المدنيين، وإشعال النار أيضا عبر تفجير القنابل في قاعة مبنى "روكوس سيتي" الذي يبعد نحو 20 كيلومترا من الكرملين، أدى إلى مقتل أكثر من 152 شخصاً، وإصابة العشرات.

وأتى بعد أسبوعين من تحذير السفارة الأميركية في روسيا من أن "متطرفين" لديهم خطط وشيكة لشن هجوم في موسكو.

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