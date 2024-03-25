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قصف "إسرائيلي" يستهدف مجمع الشفاء بغزة ومستشفى الأمل بخان يونس

25
MARCH
2024
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الشرق الأوسط السعودية: قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم (الاثنين)، إن قصفاً إسرائيلياً استهدف الطابق العلوي من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ومحيط مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة.

 

وذكرت وكالة «شهاب» الإخبارية، أن القوات الإسرائيلية قصفت أيضاً مناطق البطن السمين وقيزان النجار في خان يونس.

 

كانت منظمة الصحة العالمية عبرت عن القلق البالغ بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين بمستشفى الأمل في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وسط تقارير عن حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى وهجومها عليه مجدداً، ودعت إلى السماح بشكل عاجل بالوصول الآمن إلى المستشفى لتقديم الرعاية المنقذة للحياة للمرضى.

 

وذكرت المنظمة أن تقارير للهلال الأحمر الفلسطيني تفيد بمقتل أحد متطوعي الجمعية وشخص آخر كان يحتمي في المستشفى الذي يقع بمدينة خان يونس، مشيرة إلى أن غالبية المرضى والأشخاص الذين لجأوا إليه قد اضطروا للمغادرة وسط القتال العنيف في محيط المستشفى.

الشرق الأوسط
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