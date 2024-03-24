القيادة المركزية الأميركية تعلن إسقاط 5 مسيّرات للحوثيين في البحر الأحمر

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أعلنت الولايات المتحدة، أنها أسقطت 5 طائرات مسيرة في البحر الأحمر عائدة للحوثيين. وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنه تم رصد 6 مسيرات تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، يوم السبت.

وأوضحت أنه بين الساعتين 6:50- 9:50 صباحًا بتوقيت صنعاء، استطاعت القوات الأميركية، بما في ذلك السفينة "يو إس إس كارني"، تحديد ست طائرات مسيّرة بدون طيار تابعة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر. وأضافت :"تحطمت خمس منها في البحر الأحمر، بينما حلقت واحدة منها صوب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وتابعت: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة، والتحالف والسفن التجارية في المنطقة". وذكرت أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

كما أشارت إلى أن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق باتجاه البحر الأحمر من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصاب ناقلة نفط صينية وتسبب في نشوب حريق على سطحها.



وأوضحت أن السفينة "تعرضت لأضرار طفيفة وحريق تم إخماده في غضون 30 دقيقة"، وأفادت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، واستأنفت السفينة مسارها.