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ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو!

24
MARCH
2024
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قالت لجنة التحقيقات الروسية، الأحد، إن عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات بالقرب من موسكو ارتفع إلى 137 ضحية، منهم ثلاثة أطفال.

وذكرت اللجنة أنه جرى التعرف على 62 جثة.

وكان تنظيم "الدولة" أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع مساء الجمعة.

وتوعدت روسيا بالانتقام من كل من شارك في الهجوم الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي العاصمة موسكو.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا ستنتقم لكل شخص قُتل وجُرح في الهجوم الإرهابل الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي".

وأضاف: أن "كل من شارك، بغض النظر عن بلده الأصلي أو وضعه، هو الآن هدفنا القانوني والرئيسي".

وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادًا وطنيًا عامًا على ضحايا الهجوم الذي وقع على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم الأحد يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس، ألقاها أمس السبت.

ومساء الجمعة هاجم أربعة مسلحين مبنى كروكوس سيتي هول، وهي قاعة للحفلات الموسيقيّة تقع في كراسنوغورسك عند المخرج الشمالي الغربي لموسكو.

أطلق المهاجمون النار بشكل عشوائي على المدنيين، فيما
اجتاح المبنى حريق كبير، وتصاعدت أعمدة من الدخان الأسود من سطحه، فضلا عن انتشار كثيف جدا للشرطة وخدمات الطوارئ.

وقالت اللجنة الطوارئ الروسية: "ثبت أن الإرهابيين استخدموا سائلاً قابلاً للاشتعال لإضرام النار في قاعة الحفل التي كان يتواجد فيها الحضور".

وامتدّت النيران إلى ما يقرب من 13 ألف متر مربّع من المبنى قبل احتواء الحريق، وفق خدمات الطوارئ.

وأعلن الكرملين السبت توقيف 11 شخصا، بينهم الأربعة الذين نفّذوا الهجوم، فيما قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن منفذي الهجوم كانوا يتجهون نحو الحدود مع أوكرانيا وعلى اتصال مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

وقال ألكسندر خينشتين العضو في مجلس النواب الروسي إن اثنين من المشتبه بضلوعهم في تنفيذ هجوم قرب موسكو أسفر عن سقوط قتلى ومصابين تم اعتقالهما في منطقة بريانسك الروسية بعد مطاردة بالسيارات.

وأضاف أن مشتبها بهم آخرين فروا على الأقدام إلى غابة قريبة.

وأعلن رئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين إلغاء كلّ الفعاليّات العامّة. كما أعلنت المتاحف والمسارح الرئيسيّة في العاصمة إغلاق أبوابها.

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