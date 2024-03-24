"القسام" تعلن وفاة أسير "إسرائيلي" نتيجة نقص الدواء والغذاء

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روسيا اليوم: أعلنت كتائب القسام، وفاة الأسير الإسرائيلي ييجـﭫ بوخطاﭪ (34 عاما) نتيجة نقص الدواء والغذاء.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في منشور عبر "تلغرام": "كنا قد حذرنا سابقا من أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عدد منهم".

وأضاف: "نعلن وفاة الأسير الصهيوني "ييجـﭫ بوخطاﭪ" "יגב בוכשטב" 34 عاما نتيجة نقص الدواء والغذاء".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنه لا يزال لدى كتائب القسام في غزة 134 أسيرا إسرائيليا.