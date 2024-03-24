الشرق الأوسط السعودية: "إسرائيل" توافق على اقتراح أميركي بشأن هدنة مع حماس

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الشرق الأوسط السعودية: ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الوفد الإسرائيلي الذي يجري مفاوضات في قطر وافق على اقتراح حل وسط قدمته الولايات المتحدة بشأن عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن هدنة مؤقتة محتملة واتفاق لإطلاق سراح محتجزين لدى حركة «حماس».

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من موافقة إسرائيل على الاقتراح الأميركي، فإن «حماس» لم ترد بعد، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».



كانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله أمس إنه ما من «تقدم حقيقي» في المفاوضات، التي تجرى بوساطة مصر وقطر وأميركا، بشأن التهدئة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس».

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تسمه الصحيفة: «الأميركيون يصفون الأمر بأنه تقدم... الضغط للمضي قدماً يأتي من جانبهم».