المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف مقر وزارة الدفاع "الإسرائيلية" وسط "تل أبيب"

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روسيا اليوم: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة كرياه وسط تل أبيب، بالطيران المسير، وأكدت أن عملياتها ستتصاعد خلال شهر رمضان نصرة لأهل غزة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان: "بفضل الله وتسديده، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الاحد الموافق 24-3-2024، بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة".

وأضافت: "تأتي هذه العملية النوعية في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الأعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك، نصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".