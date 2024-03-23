رئيسة تحرير شبكة "روسيا اليوم": العقل المدبر وراء الهجوم في موسكو هو نظام كييف وليس "داعش"

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أشارت رئيسة تحرير شبكة "روسيا اليوم" مارغريتا سيمونيان، تعليقًا على الهجوم المسلح في مركز التسوّق في موسكو، إلى أنّ "هذا ليس فعل داعش، كل ما في الأمر هو أنه تم اختيار الجناة بطريقة تمكنهم من إقناع المجتمع العالمي الغبي بأنهم داعش".

ولفتت إلى أنّ "العقل المدبر وراء الهجوم الإرهابي هو نظام كييف، وليس داعش".

في وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة إلى المواطنين على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو، الى أن "ما حدث في كروكوس هو هجوم إرهابي دموي وهمجي، والعشرات من الأشخاص المسالمين والأبرياء وقعوا ضحايا هذا الهجوم".

وأكّد أن "كل منفذي الجريمة ومنظميها ومدبريها سينالون العقاب الحتمي"، معلناً "يوم الأحد 24 آذار يوم حداد وطني"، معلنًا أنّه "تم اعتقال المتورطين الأربعة الذين قتلوا الناس وهم يحاولون مغادرة روسيا باتجاه أوكرانيا".