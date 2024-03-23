شهداء وإصابات في غارة معادية شمال رفح

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استشهد خمسة مواطنين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم، في غارة العدو الإسرائيلي على شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال أغارت على منزل مكون من طابقين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خان يونس، جنوب القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أدى لاستشهاد 32,070 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 74,298 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرق.