السرطان يدق باب العائلة الملكية في بريطانيا...

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أعلنت أميرة ويلز كايت أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي، طالبة منحها "الوقت والمساحة والخصوصية" ريثما تستكمل علاجها.



وأكدت كايت أن "اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد عملية جراحية ناجحة في البطن في كانون الثاني الفائت شكل صدمة هائلة، لكنها بخير وتتحسن كل يوم".

وتمنى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأميرة ويلز كايت "الشفاء الكامل والعاجل" بعدما أعلنت الجمعة أنها مصابة بالسرطان وفي المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.



وأكد سوناك أن الأميرة تحظى "بحب ودعم البلاد بكاملها"، مضيفا أنها أبدت "شجاعة هائلة في البيان الذي اصدرته للتو".