وسائل إعلام روسية: مقتل 10 وإصابة 50 في إطلاق نار قرب موسكو

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أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، مقتل 10 أشخاص وإصابة 50 على الأقل في إطلاق نار بقاعة حفلات ومركز تسوق قرب العاصمة موسكو.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية وقوع إطلاق نار أعقبه اندلاع حريق في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، وفق ما نقلت قنوات على «تلغرام».

وحصلت الوقائع التي لم تتضح طبيعتها حتى الآن في «كروكوس سيتي هول»، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية.

وقالت أجهزة الإسعاف لوكالة «تاس» الرسمية إن «مجهولين أطلقوا النار في كروكوس سيتي هول. يتم إجلاء أشخاص». وأشارت وكالة «ريا نوفوستي» نقلاً عن مراسلها في المكان إلى سقوط «جرحى» بعد «إطلاق عيارات نارية من سلاح رشاش».