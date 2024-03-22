وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر، ووقع على عمق 8.5 كيلومترات شمالي باسيران بمقاطعة جاوة الشرقية، وفقا للأسوشيتد برس.

وكان زلزالان آخران قد ضربا نفس المنطقة بقوة أقل في وقت سابق الجمعة، وشعر بهما سكان سورابايا، المدينة الأقرب لمركز حدوثهما، بينما تمايلت المباني في العاصمة جاكرتا لعدة ثوان بعد الزلزال الثالث.

وقالت السلطات إن منزلا ومبنى بلدية في إحدى القرى بمنطقة توبان انهارا.

من جهتها، قالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إنه لا يوجد خطر من حدوث موجة مد عاتية "تسونامي" غير أنها حذرت من هزات ارتدادية محتملة.

وتضم إندونيسيا، وهي أرخبيل نشط زلزاليا، 270 مليون نسمة، وهي معرضة لاضطرابات زلزالية بسبب موقعها على صدوع جيولوجية كبرى تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادئ.

وكان زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر وقع العام الماضي أدى إلى مقتل نحو 600 شخص في مدينة سيانجور في جاوة الغربية.

وكان ذلك الزلزال الأكثر عنفا في إندونيسيا منذ زلزال وتسونامي وقعا عام 2018 في سولاويسي وخلفا أكثر من 4300 قتيل.

وفي عام 2004، وقع زلزال عنيف للغاية في المحيط الهندي أحدث موجات مد عاتية ما أسفر عن مقتل أكثر من 230 ألف شخص في 12 دولة.