بلينكن يعلن عن تقدم في مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية

A + A -

روسيا اليوم: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، إن مسار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، والذي تأخر بسبب الحرب في غزة، يحرز "تقدما.

وأوضح بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري أن زيارته للمملكة الأربعاء تخللتها "مشاورات جيدة للغاية" مع القادة السعوديين حول تقارب في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه لا يستطيع "تحديد إطار زمني لذلك".



وتركزت المحادثات أيضا على الحرب في غزة والعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث قام بلينكن بثلاث زيارات إلى المملكة منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار بلينكن إلى أن المباحثات "تقترب من نقطة التوصل إلى اتفاقات" بين السعودية واسرائيل.

وبحسب مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية رفض كشف هويته، فإن تحقيق المزيد من التقدم يتوقف على حل عدد من القضايا.

وقال بلينكن إنها ستكون "فرصة تاريخية للبلدين وللمنطقة ككل".