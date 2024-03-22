وزير الخارجية الأميركي: الفجوات تضيق في محادثات وقف إطلاق النار بغزة

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الشرق الأوسط السعودية: قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس (الخميس) إن «الفجوات تضيق» في محادثات الدوحة نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل و «حماس» في غزة.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري في القاهرة«المفاوضون يواصلون العمل. الفجوات تضيق ونواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في الدوحة... لا يزال هناك عمل صعب لبلوغ هذا. لكن ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن».



ومضى يقول "نغلق الفجوات، لكن لا يزال هناك فجوات".

أما عن المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة، فقال بلينكن: «نعمل مع مصر وقطر وإسرائيل لبحث السبل الممكنة كافة، وعلى (حماس) الاستجابة لهذه الأمور»، متابعا: المفاوضين يعملون على مدار الساعة للوصول إلى اتفاق.





ورفض بلينكن تحديد سقف زمني للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار، مضيفاً: «أميركا مستمرة في الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في الدوحة، ولا يزال هناك عمل صعب لتحقيق ذلك، لكنني ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن».

وجدّد بلينكن التأكيد على موقف الرئيس الأميركي جو بايدن بأن «عملية شاملة في رفح ستكون خطأ ولا يمكن أن ندعمها».

وتابع: «مصرّون على التعامل مع المشكلة والتهديد الذي تمثله (حماس)، ويمكن التعامل معها دون عملية شاملة في رفح، لذلك دعونا فريقاً إسرائيلياً إلى واشنطن لنشرح لهم وجهة نظرنا والبدائل».