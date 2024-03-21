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الاستخبارات الروسية تعتقل أشخاصًا بتهمة التخطيط لهجمات ارهابية

21
MARCH
2024
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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي "أف أس بي" الخميس القبض على أربعة أشخاص بتهمة التخطيط "لهجمات إرهابية" منفصلة ضد مواقع عسكرية أو دعم أوكرانيا، في أحدث اعتقالات ضمن سلسلة من الإجراءات المماثلة.

واعتقلت السلطات الروسية شخصين في مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها موسكو، واثنين في منطقة بيلغورود الحدودية ومدينة يكاترينبرغ في جبال الأورال. 

وقالت روسيا إن الشخصين اللذين قبض عليهما في ماريوبول أدليا بتصريحات علنية داعمة لأوكرانيا، بينما كان الآخران يخططان لشن "هجمات إرهابية" ضد مواقع عسكرية داخل روسيا.

واستولت موسكو على ماريوبول في الأسابيع الأولى من هجومها عام 2022 ودمرتها بقصف جوي كثيف ومعارك برية. 

وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن جهاز الأمن الفدرالي قال إن الشخصين المعتقلين هناك "نشرا مقاطع فيديو وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي" تدعم كييف وتشيد بهجوم عام 2023 على جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بروسيا. 

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