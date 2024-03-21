ملكة بريطانيا كاميلا: تشارلز يتحسّن بشكل جيد جدًا

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أكّدت ملكة بريطانيا، كاميلا، أنّ زوجها الملك تشارلز، الذي يعالَج من السرطان، يتحسّن بشكل "جيد جدًا”، وذلك أثناء استقبالها جمعًا من الناس.

ويتغيب تشارلز عن واجباته العامة، منذ كانون الثاني الماضي، مع خضوعه لعلاج لنوع غير محدد من السرطان، مما جعل كاميلا وولي العهد الأمير وليام يمثلان الوجه العام للعائلة المالكة.

وقالت كاميلا لتلميذة أعطتها بطاقة تتمنى لزوجها التوفيق: "شكرا لك. سيكون سعيدًا".

وخرجت كاميلا ووليام هذا الأسبوع للقاء الناس والمشاركة في أعمال خيرية، ليمثلا الدور العام للعائلة المالكة بينما تتعافى كيت، أميرة ويلز، من مشكلة صحية، وهي إحدى الوجوه العامة البارزة للأسرة المالكة.