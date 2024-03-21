العثور على 7 جثث بزي عسكري قرب الحدود الأمريكية المكسيكية

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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنه تم العثور على جثث 7 أشخاص يرتدون ملابس عسكرية قرب الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقالت الوكالة إن "ممثلي الادعاء في ولاية سونورا (المكسيكية) الحدودية الشمالية أكدوا، الأربعاء، أنه تم العثور على 7 جثث قبالة طريق بالقرب من مدينة بويرتو بيناسكو، في خليج كاليفورنيا، المعروف أيضا باسم بحر كور تس".



وأضافت أنه تم العثور في ولاية خاليسكو المكسيكية أيضا على 5 جثث أخرى مكدسة في سيارة دفع رباعي مضادة للرصاص.

وأكدت أن جميع القتلى رجال يرتدون ملابس عسكرية. وأشار المدعون المكسيكيون إلى أنهم قُتلوا جميعا بالرصاص.

وكانت السلطات المكسيكية قد أعلنت نهاية الشهر الفائت العثور على 7 جثث مصابة بطلقات نارية داخل سيارة في شرق المكسيك، وهي منطقة تعاني من العنف بين عصابات إجرامية متنافسة.

المصدر: نوفوستي