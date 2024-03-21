زاخاروفا تعليقا على كلام بوريل حول "الموت من أجل دونباس": الموتى لا يموتون مرتين

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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح لرئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل قال فيه أن الاتحاد الأوروبي ليس مدعوا أن "يموت من أجل دونباس".

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام": "بوريل (يقول إن) الاتحاد الأوروبي لن يموت من أجل دونباس.. (هذا صحيح) لأن الموتى لا يموتون مرتين".

وقال بوريل، في تصريحات صحفية جاءت قبيل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، وعلى خلفية حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دراسة إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا: "لا ينبغي تخويف الناس بأن الحرب أمر لا مفر منه. إن الحاجة إلى دعم أوكرانيا هو ما الذي لا مفر منه. الأمر لا يتعلق بالموت من أجل دونباس، بل يتعلق بمساعدة الأوكرانيين حتى لا يُقتلوا من أجل دونباس، أو لا يُقتلوا في كييف عندما تتعرض للقصف".

وفي وقت سابق، قال ماكرون إن زعماء الدول الغربية ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى توافق بعد، "لكنه لا يمكن استبعاد أي شيء". كما أكد أيضا لأن فرنسا "ليس لديها حدود أو خطوط حمراء" بشأن دعم أوكرانيا.

وبعد وقت قصير من تصريحات ماكرون، قال المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير دفاعه بوريس بيستوريوس إن ألمانيا لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا، وشدد شولتس على أن دول الناتو ككل لن تفعل ذلك أيضا.

واليوم الخميس حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، من أن إرسال عسكريين أجانب إلى أوكرانيا ستكون له عواقب سلبية وخيمة قد لا يمكن إصلاحها.

المصدر: RT + وكالات