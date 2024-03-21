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سلوفاكيا ترفص الانضمام إلى مبادرة شراء ذخيرة لأوكرانيا

21
MARCH
2024
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قال وزير الخارجية السلوفاكي يوراج بلانار، في حديث بثته قناة RTVS التلفزيونية، إن بلاده لن تنضم إلى المبادرة التشيكية لشراء ذخيرة للقوات الأوكرانية.

وأضاف الوزير السلوفاكي، في ختام المحادثات التي جرت بين وزراء خارجية مجموعة فيشيغراد في براغ: "تتخذ الحكومة السلوفاكية موقفا واضحا: لن نشارك في الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، لأن هذا الصراع ليس له حل عسكري، لذلك نحن لن ننضم إلى هذه المبادرة التشيكية. نحن سنقدم مساعدات إنسانية".

ويشار إلى أن الرئيس التشيكي بيتر بافيل، كان قد طرح في مؤتمر ميونيخ الأمني في منتصف فبراير فكرة شراء مئات الآلاف من قطع ذخيرة المدفعية من دول ثالثة لأوكرانيا.

وتتضمن الفكرة التشيكية، شراء نصف مليون قذيفة من عيار 155 مم و 300 ألف قذيفة من عيار 122 مم، لتسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية في غضون أسابيع قليلة إذا قدم الشركاء في الولايات المتحدة وألمانيا والسويد أو دول أخرى التمويل اللازم لذلك.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أن براتيسلافا لن تقوم بعد الآن بتزويد كييف بالأسلحة من مستودعاتها. ورفضت الحكومة السلوفاكية الجديدة مبادرة سابقاتها بتخصيص حزمة مساعدات للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة 40.3 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي

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