خطأ كارثي.. بنك سمح لعملائه بسحب أي مبلغ يفوق مدخراتهم

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بعد خلل تسبب في سحب ملايين الدولارات، يسعى أكبر بنك تجاري في إثيوبيا جاهداً لاسترداد الأموال التي سحبها عملاء البنك عن طريق الخطأ.

"سحب أي مبلغ"

فقد فوجئ عملاء البنك التجاري الإثيوبي (CBE)، يوم السبت الماضي، أنه يمكنهم سحب أي مبلغ نقدي يريدونه حتى لو تجاوز قيمة مدخراتهم في حساباتهم المصرفية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم سحب أو تحويل أكثر من 40 مليون دولار إلى بنوك أخرى.

تجميد جميع المعاملات المالية

فيما تعامل البنك مع الخطأ بعد مرور عدة ساعات، وقام بتجميد جميع المعاملات المالية والتحويلات المصرفية.

وقال رئيس البنك آبي سانو، للصحفيين يوم الاثنين، إن معظم الأموال سحبها طلاب من البنك التجاري الإثيوبي المملوك للدولة.

طوابير للسحب

وعقب تداول القصة على وسائل التواصل اصطف المئات في طوابير أمام ماكينات الصرافة لسحب الأموال.

يذكر أن عدد عملاء البنك التجاري الإثيوبي يبلغ أكثر من 38 مليون شخص لديهم حسابات في البنك الذي تأسس قبل 82 عاماً.