living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حاولوا خرق سجلات كيت ميدلتون.. تحقيق في مستشفى شهير

21
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد ظهور تقارير عن محاولات للوصول إلى سجلاتها الطبية الخاصة، يخضع موظفو المستشفى المشهور عالمياً حيث خضعت أميرة ويلز كيت ميدلتون لعملية جراحية، إلى التحقيق.
 
فقد زُعم أن أحد الموظفين على الأقل حاول الوصول إلى سجلات كيت، بينما كانت مريضة في عيادة لندن الخاصة في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب ما تداولت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء.
 
وكانت الأميرة قد أدخلت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن في 16 يناير ولم تعد بعد إلى واجباتها الملكية.
 
فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل حالة كيت، لكن قصر كنسينغتون قال في وقت سابق إنها ليست مرتبطة بالسرطان، وإن الأميرة ترغب في أن تظل معلوماتها الطبية الشخصية خاصة.
 
لكن بعد الادعاءات المتعلقة بالسجلات الطبية التي نشرت في صحيفة "ذا ميرور"، قالت هيئة مراقبة الخصوصية وحماية البيانات في المملكة المتحدة، إنها تلقت تقريراً عن الانتهاك.
 
الانتهاك كان ضاراً
وأوضح أحد المطلعين لصحيفة "ذا ميرور" أن الانتهاك المزعوم كان "ضاراً بشكل لا يصدق" للمستشفى، واتصل كبار الرؤساء بالمساعدين الملكيين على الفور لطمأنتهم بأنه سيكون هناك تحقيق كامل.
 
وبحسب ما ورد، فقد شعر الموظفون "بالصدمة والذهول التام" من أن زميلهم ربما كان مسؤولاً عن انتهاك الثقة والأخلاق.
 
يأتي ذلك مع القلق المستمر حول صحة كيت وغيابها عن الحياة العامة وصورة معدلة صدرت في عيد الأم.
 
وانتشرت تكهنات لا أساس لها على وسائل التواصل الاجتماعي حول الأميرة وصحتها في الأسابيع الأخيرة، وتفاقمت بعد أن نشرت العائلة صورة تم "التلاعب بها".
 
صورة غريبة
وأدى ذلك إلى قيام عدد من وكالات الصور الكبرى بإصدار إشعار حول الصورة بعد ملاحظة بعض الغرابة فيما يتعلق بأكمام الأميرة شارلوت، والنمط غير المستوي على سترة الأمير لويس ويد كيت.
 
وأفيد في نهاية الأسبوع أن كيت قد تتحدث عن صحتها خلال المناسبات العامة التي من غير المتوقع أن تستأنف إلا بعد عيد الفصح.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   