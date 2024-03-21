فوغان جيثينغ.. أول زعيم أسود لحكومة في المملكة المتحدة

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تم انتخاب فوغان جيثينغ وزيرا أول لويلز الأربعاء، ليصبح أول زعيم أسود لحكومة في المملكة المتحدة.

انتخب جيثينغ زعيما للحكومة من قبل أعضاء برلمان ويلز في كارديف، بعد أربعة أيام من فوزه بمنصب زعيم حزب العمال الحاكم في ويلز. وحصل على 27 صوتا من أصل 51 في المجلس التشريعي، حيث يعد حزب العمال أكبر حزب.

قال جيثينغ، وهو ابن لأب من ويلز وأم زامبية، إن ويلز أصبحت الآن "أول دولة في أوروبا يقودها شخص أسود".

وأضاف في تصريحات للمشرعين: "إنها مسألة فخر لويلز الحديثة ولكنها أيضا مسؤولية شاقة بالنسبة لي - وهي مسؤولية لا أتعامل معها باستخفاف".

وقال إنه يريد أن يقود دولة "يمكنها أن تحتفل باختلافاتنا وتفخر بكل تلك الأشياء التي تجمعنا معا".

سيؤدي جيثينغ اليمين الدستورية بمجرد موافقة الملك تشارلز الثالث على تعيينه، وهو إجراء شكلي.

والآن أصبح لدى ثلاث من حكومات المملكة المتحدة الأربع قادة من غير البيض. وينحدر رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك من أصول هندية، بينما ولد الوزير الأول الاسكتلندي حمزة يوسف لعائلة باكستانية في بريطانيا.

وتتولى قيادة أيرلندا الشمالية ميشيل أونيل وإيما ليتل بينجيلي، ما يعني أنه للمرة الأولى لا يوجد رؤساء حكومات من الذكور البيض في المملكة المتحدة.

ويلز، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، هي واحدة من أربعة أجزاء من المملكة المتحدة، إلى جانب إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

تتولى الحكومة البريطانية في لندن مسؤولية الدفاع والشؤون الخارجية وغيرها من القضايا على مستوى المملكة المتحدة، بينما تسيطر الإدارات في كارديف وإدنبره وبلفاست على مجالات مثل التعليم والصحة.

كان جيثينغ وزير الصحة في ويلز خلال جائحة كوفيد-19. كوزير للاقتصاد منذ عام 2021، كان عليه أن يتعامل مع تداعيات خطة شركة تاتا ستيل لإغلاق كلا الفرنين العاليين في مصنعها في بورت تالبوت، ما أدى إلى إلغاء 2800 وظيفة لدي أحد أكبر أرباب العمل في ويلز.

سيتولى رئاسة حكومة غالبا ما تكون على خلاف مع إدارة سوناك المحافظة في لندن. وشهدت ويلز أيضا موجة من الاحتجاجات على القواعد البيئية من قبل المزارعين، على غرار تلك التي كدرت فرنسا ودول أوروبية أخرى.