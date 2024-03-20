خامنئي: قوة المقاومة أربكت الحسابات الأميركية الخاطئة بشأن المنطقة

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أكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم أن "صبر الشعب الفلسطيني وحركة "حماس" وكافة الفصائل في لبنان والعراق دمر الأمريكيين وحساباتهم في المنطقة".



وأضاف في كلمة له ألقاها بمناسبة رأس السنة الإيرانية، "أكثر من 30 ألف شخص يقتلون في غزة والغرب لا يرى في ذلك ضيرا، بل حتى يدعمه".



وقال: "تشكيل جبهة المقاومة هو لمواجهة الظلم المستمر للمجرمين الصهاينة، فالمقاومة أزاحت الستار عن قدراتها وأربكت حسابات العدو، وقوة المقاومة أربكت الحسابات الأميركية الخاطئة بشأن المنطقة".



وأشار إلى أن "الأعداء، منذ سنوات، يحاولون إضعاف الاقتصاد الإيراني بهدف إيصاله إلى الانهيار، لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك"، بحسب "روسيا اليوم".