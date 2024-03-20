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مارين لوبان: تصريحات ماكرون حول إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا غير مبررة

20
MARCH
2024
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اعتبرت زعيمة كتلة "الوحدة الوطنية" بالبرلمان الفرنسي مارين لوبان أن النزاع في أوكرانيا لا يهدد مصالح فرنسا، واصفة تصريحات الرئيس ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا بأنها غير مبررة.


وقالت لوبان في بث إذاعة France Inter اليوم الأربعاء: "إذا كنت أعتقد أن المصالح الحيوية لفرنسا تتعرض لخطر بسبب النزاع في أوكرانيا لكنت أيدت هذه الحرب. لكنني أظن أن المصالح الحيوية لفرنسا لا تتعرض للخطر".

وعبرت عن ثقتها بعجز أوكرانيا عن الانتصار بدون مشاركة "الناتو"، مؤكدة أنه لا يجب على "الناتو" التدخل في النزاع وأن "ماكرون ليس آخر المتورطين في التصعيد".

وأضافت: "في حقيقة الأمر فإنه يستخدم الحرب لأغراضه السياسية، ولذلك يعلن عن احتمال إرسال قوات برية أو أسلحة نووية. إنها تصريحات سياسية قبل الانتخابات، لكنه لا يجب فعل ذلك".

وفي وقت سابق صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لمنع روسيا من الانتصار في الحرب، مشيرا إلى احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا.

كما أكد أنه لا توجد أمام فرنسا "أي خطوط حمراء" في مسألة دعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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