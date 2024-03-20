السعودية توافق على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي

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وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية بين المملكة وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في العاصمة الرياض.



وتم ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفقا لما نشرته وكالة "واس" للأنباء.

وكانت وزارة المالية السعودية قد وقعت في العام 2022 مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي حول افتتاح مكتب إقليمي للصندوق في السعودية.

وبحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان فإن المكتب الإقليمي سيقوم بتطوير شراكة قوية وتنمية القدرات، والتوعية، والمراقبة، وتقديم المشورة بشأن السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.

المصدر: واس