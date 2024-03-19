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السويد تعتقل وزير دفاع سابق لدولة عربية

19
MARCH
2024
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أعلنت السلطات السويدية اليوم الثلاثاء، اعتقال وزير الدفاع العراقي السابق نجاح الشمري الذي يحمل أيضا الجنسية السويدية، ويشتبه في حصوله على مزايا بشكل غير قانوني في السويد.

السويد تعتقل وزير دفاع سابق لدولة عربيةرغد صدام حسين تستذكر بلسان والدها جريمة "بوش الصغير" (فيديو)
وقال المدعي ينس نيلسون لقناة "إس في تي" السويدية إن الشمري مطلوب منذ نحو عام ونصف. وأضاف أن الشمري اعتقل يوم الإثنين في مطار ستوكهولم لدى وصوله إلى السويد.

كانت وسائل إعلام سويدية قد قالت إنه حصل على إعانة إسكان وأطفال لسنوات رغم سكنه في بغداد. وفي 2019، قالت وكالة الأخبار السويدية إن الشمري مسجل على أنه يعيش في ضاحية من ضواحي ستوكهولم.

وكانت صحيفة "اكسبريسن" السويدية قد ذكرت أنه انتقل إلى السويد في 2011، وحصل على الجنسية في 2015، وأن السلطات نما إلى علمها أنه وزوجته احتالا بهدف الحصول على امتيازات. ويزعم أنه استمر في الحصول على المدفوعات الاجتماعية لسنوات بعد العودة إلى العراق.

وشغل مؤسس قوات العمليات الخاصة العراقية نجاح الشمري مناصب عديدة منها، "قائد العمليات الخاصة، ونائب القائد العام لقوات مكافحة الارهاب، وأستاذ تدريسي في كلية الدفاع الوطني، ومدير مركز التنسيق المشترك للمناطق المتنازع عليها (ذات الاهتمام الامني المشترك)".

كما شغل منصب وزير الدفاع العراقي ونائب القائد العام للقوات المسلحة منذ 25 يونيو 2019 حتى 7 مايو 2020.

المصدر: RT

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