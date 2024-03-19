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عصابات مسلحة تختطف أكثر من 100 شخص في نيجيريا

19
MARCH
2024
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هاجمت عصابات مسلحة قريتين شمال غرب نيجيريا، يوم الأحد نهاية الأسبوع، واحتجزت ما لا يقل عن 100 شخص من منازلهم، حسب ما قال سكان ومسؤول حكومي للأسوشيتد برس يوم الإثنين، في أحدث عملية اختطاف جماعي في المنطقة.
 
وقال عثمان دالامي ستينغو، الذي يمثل ولاية كاغورو في المجلس التشريعي للولاية، إن المسلحين هاجموا القرى الواقعة في منطقة مجلس كاغورو بولاية كادونا يومي السبت والأحد.
 
وشهدت ولاية كادونا اختطاف ما يقرب من 300 تلميذ قبل أقل من أسبوعين. وألقي باللوم في عمليات الاختطاف الأخيرة، مثل العملية السابقة، على عصابات قطاع الطرق المشهورة بارتكاب عمليات القتل الجماعي والاختطاف في مناطق شمال غرب ووسط نيجيريا. وكان معظم قطاع الطرق في السابق من الرعاة الذين دخلوا في صراع مع المجتمعات المحلية.
 
وقال ستينغو إن الخاطفين هاجموا بلدة دوغون نوما في وقت مبكر من يوم السبت واختطفوا 14 امرأة، ثم هاجموا بلدة كاجورو ستيشن مساء الأحد واختطفوا 87 شخصا.
 
وقال: "لا يوجد وجود أمني في مكان قريب"، مؤكدا المخاوف بشأن غياب قوات الأمن في القرى النائية في جميع أنحاء المنطقة حيث تندر الاعتقالات.
 
وأعرب ماداكي تانكو أريدو من دوغون نوما الذي اختطف ثمانية من أقاربه في الهجمات الأخيرة عن أسفه لعدم استجابة الأجهزة الأمنية.
 
وأضاف: "حتى الآن لم يصل أي رجل من قوات الأمن إلى هناك".
 
وفي الوقت نفسه، لم تقدم قوات الأمن بعد أي بيان حول عملية إنقاذ تلاميذ المدارس الذين تم اختطافهم في وقت سابق من هذا الشهر في بلدة كوريغا في كادونا. ويعتقد أن الأطفال محتجزون كرهائن في الغابات الشاسعة التي تربط معظم الولايات في المنطقة المضطربة.
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